Alessia Procida, 19enne di Giffoni Valle Piana, prima classificata in Campania nei test di accesso a Medicina, 23esima in Italia

In tutta Italia sono stati 60.000 i partecipanti ai test per l’ammissione alla facoltà di Medicina dove vi sono a disposizione 11.000 posti. In Campania una 19enne di Giffoni Valle Piana, Alessia Procida, è la studentessa che ha ottenuto il punteggio maggiore. Alessia proviene dal liceo classico “Tasso” di Salerno dove si è diplomata con il massimo dei voti e la lode. E la sua bravura le ha permesso di primeggiare anche nei test, classificandosi al 23esimo posto in tutta Italia con un punteggio di 74,6. Il primo in Italia è stato, invece, un ragazzo rumeno residente in Lombardia che ha ottenuto il punteggio di

82,4. Ma torniamo ad Alessia. La 19enne si è impegnata tantissimo per questa prova, preparandosi ai test durante tutto l’ultimo anno di scuola superiore mentre studiava anche per l’esame di maturità. Ed i suoi sacrifici sono stati ripagati con l’ottimo risultato raggiunto, avendo sbagliato una sola risposta ed utilizzando una strategia che l’ha messa al riparo da eventuali penalità, ossia ha deciso di rispondere solo alle domande dove era sicura di conoscere la risposta evitando così di perdere punti preziosi ai fini della classifica finale. E la sua scelta è stata vincente riuscendo a piazzarsi tra i migliori studenti in tutta Italia e questo le consentirà anche di poter scegliere l’ateneo dove desidera iniziare il suo nuovo percorso di studi. Tra le scelte possibili c’erano la prestigiosa Bicocca di Milano oppure l’ateneo di Padova. Ma Alessia ha deciso di rimanere nella sua Campania e si è iscritta alla Federico II di Napoli. E noi le auguriamo un futuro radioso nel quale possa realizzare il suo grande sogno.