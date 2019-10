Al via la mostra \"Salerno in particolare\"

Oggi taglio del nastro per la mostra “Salerno in particolare” all’università. Si tratta di un progetto frutto della collaborazione tra il dipartimento di Scienze del Patrimonio Culturale dell’Ateneo e della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio delle provincie di Salerno e Avellino. Protagonista della mostra sarà il centro storico della città, la sua immagine e i suoi racconti.

– Rivolta alla comunità UNISA e agli ospiti che l’Ateneo accoglie, la mostra Salerno in particolare offre un saggio della ricchezza culturale e artistica del centro antico della città di riferimento dell’Università di Salerno. Disposti su una grande cartografia del Centro storico, alcuni particolari significativi – reperti archeologici, dipinti, sculture, documenti – sono stati selezionati dai docenti del DISPAC per rendere evidente la pluralità di tempi e le trasformazioni che nel corso dei secoli hanno segnato Salerno e che contribuiscono a definirne l’immagine presente.

All’evento di presentazione prenderanno parte: il Magnifico Rettore dell’Università di Salerno Aurelio Tommasetti, la Soprintendente Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Salerno e Avellino Francesca Casule, il Direttore del DISPAC Luca Cerchiai, la coordinatrice dell’evento Mariagiovanna Riitano, le curatrici della mostra e del catalogo Stefania Zuliani e Antonella Trotta.

info su www.ambientesa.beniculturali.it/