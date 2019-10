AGROPOLI,I VIGILI RITIRANO DUE PATENTI,IN ARRIVO NAPOLIELLO,ATTENTI ALLA PROSSIMA NOTTE E’ SABATO

Doppio posto di controllo nella giornata di ieri da parte della Polizia municipale per accertamenti in ordine al rispetto delle norme del Codice della strada. Nel corso degli accertamenti, sono stati elevati numerosi verbali per omessa reiterata revisione dei veicoli, mancanza di copertura assicurativa ed uso del cellulare durante la guida. Sono state inoltre ritirate due patenti scadute e sottoposto a sequestro amministrativo, preordinato alla confisca, un motociclo. L’attività è stata diretta dal capitano Antonio Cantarella e dal nuovo ufficiale arrivato in comando dal Comune di Montecorice, capitano dr. Ermanno Napoliello, sotto il coordinamento del comandante, maggiore Carmine di Biasi.

La prossima notte è quella solitamente del disordine.Tra il sabato e la domenica Agropoli viene invasa da monnezza e spazzatura che invadono le strade e mettono in pericolo la loro incolumità e quella degli altri (leggi qua).Un maggiore controllo anche durante la notte bisognerebbe effettuarlo.

