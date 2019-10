Agropoli. Incidente mortale in località Moio, 62enne alla guida di una moto viene colto da malore e si schianta contro un muro

Agropoli. Incidente mortale questa mattina in località Moio. Un 62enne, mentre era alla guida della propria moto, è stato colto da un improvviso arresto cardiaco ed è andato a schiantarsi violentemente contro un muro perdendo la vita. Alcuni passanti hanno immediatamente allertato il 118 ed i sanitari, una volta giunti sul posto, hanno tentato di rianimare il 62enne ma per lui non c’è stato nulla da fare. Su quanto accaduto stanno indagando i carabinieri per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.