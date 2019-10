Aggiornamenti ANAS sulla chisura della SS163 “Amalfitana”

Sulla strada statale 163 “Amalfitana” il tratto è chiuso dal km 23 al km 30, in entrambe le direzioni, nel comune di Amalfi in provincia di Salerno, a causa del danneggiamento di una conduttura del gas. Le deviazioni avvengono sulla ex SS366. Sul posto è presente il personale di Anas e delle forze dell’ordine per provvedere alla gestione e al ripristino della viabilità nel più breve tempo possibile.