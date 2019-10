Agerola, vendeva cocaina e marijuana: a processo 19enne. Implicato anche in estorsione ragazzina di Amalfi

Comincerà a breve il processo che vede implicato un 19enne di Torre del Greco. Pasquale Scarano risiedeva ad Agerola, da alcuni parenti, quando lo scorso anno fu beccato a vendere cocaina e marijuana: come riportano i colleghi di Metropolis, per lui pm ha chiesto 2 anni e 8 mesi di reclusione con l’accusa di detenzione a fini di spaccio. Ma non è tutto.

Il ragazzo, infatti, è stato implicato nella brutta faccenda che ruotava attorno all’estorsione ai danni di una ragazzina di Amalfi. Nella fattispecie, Scarano è stato condannato per truffa aggravata e ora è sottoposto ad obbligo di dimora a Torre del Greco.

La vicenda dell’estorsione ai danni della 15enne era venuta fuori lo scorso inverno e aveva scioccato non poco la comunità della Costiera e dei Monti Lattari. Scioccante, non solo per il fatto in sé, ma anche perché venne fuori che il giovane complice di Scarano, M.D.M., originario di Pimonte, era anche coinvolto nello stupro di gruppo avvenuto nel 2016 proprio a Pimonte ai danni di un’altra quindicenne. Si parlava di un gruppo di dieci minorenni, che nell’ottobre del 2018 aveva completato il percorso riabilitativo e ed era stata sancita la conclusione positiva del percorso. Dopo un anno e mezzo di recupero, il giudice aveva dichiarato il non luogo a procedere. Una decisione che aveva fatto infuriare non poco la comunità del posto e che aveva fatto il giro dei media non solo locali.

Una estorsione non da poco, considerando che il ragazzo avrebbe sottratto ben 30 mila euro alla giovane amalfitana. Soldi che erano stati dati dalla ragazzina in cambio di protezione nei confronti di alcuni pregiudicati del paese e che provenivano dai risparmi di famiglia. L’accusato, insieme appunto a Scarano, furono arrestati per estorsione in flagranza di reato.