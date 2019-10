Agerola. Cresce l’attesa per il tradizionale appuntamento con il Presepe Vivente nella frazione Campora ed i volontari sono già all’opera per pulire tutti gli spazi che ospiteranno le scene. Quest’anno il percorso sarà ulteriormente rinnovato e più lungo degli anni precedenti. Stando a quanto si legge sulla pagina ufficiale, tra dicembre 2019 e gennaio 2020 i visitatori potranno scoprire il bellissimo ed antico Borgo San Michele e Lavinaio di Campora. Le date previste sono 5: si comincia il 7 dicembre e si prosegue il 21, il 26 e il 29 dello stesso mese. L’ultima occasione per vederlo sarà il 4 gennaio 2020. Facciamo i nostri complimenti alle tante persone che stanno lavorando con passione ed in forma volontaria alla preparazione di quello che per Agerola rappresenta uno degli eventi più belli ed attesi delle festività natalizie.

