Agerola, rapina e lesioni: Carabinieri arrestano cameriera 40enne scappata a Maiori

Operazione eccezionale dei Carabinieri della Compagnia di Agerola, con l’aiuto dei colleghi della stazione di Castellammare di Stabia e di Amalfi. E’ stata fermata, infatti, una quarantenne originaria di Casoria, ma residente ad Agerola, che era accusata di reati quali evasione fiscale, ma soprattutto lesioni e rapina. La donna doveva scontare due anni, pena residua, ma aveva ben pensato di scappare a Maiori e cominciare un lavoro “di copertura” come cameriera presso un albergo.

V.M. era già nota alle forze dell’ordine. A lei è stato consegnato l’ordine di custodia cautelare emesso dal tribunale di Napoli, prima di essere portata in caserma, proprio ad Agerola. Per i reati citati, è stata condotta agli arresti domiciliari a Casoria, però, dove risiedono i genitori. La mossa di trasferirsi a Maiori, per eludere le Forze dell’Ordine, non si è rivelata la mossa giusta per la donna. Sembra che all’arrivo dei Carabinieri, quest’ultima non abbia opposto resistenza alcuna, ma probabilmente abbia compreso che il suo piano fosse miseramente fallito. La fuga della pluripregiudicata è durata solo alcuni giorni.