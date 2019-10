Agerola, il pluristellato chef Heinz Beck sarà il direttore scientifico del Campus Principe di Napoli

Sarà addirittura lo chef Heinz Beck il direttore scientifico del Campus Principe di Napoli. Ad Annunciarlo è il sindaco di Agerola, Luca Mascolo. “Un altro mattoncino è stato inserito in uno dei #mosaici più intriganti che sta prendendo forma ad Agerola -ha dichiarto il primo cittadino- Il Campus Principe di Napoli, Centro di Alta Formazione e Specializzazione Universitaria nei settori della Gastronomia e del Turismo che presto aprirà i battenti sotto l’egida dell’Università Telematica #Pegaso e dell’Universitas Mercatorum, non è più un sogno. È realtà.

Avere il piacere oggi di ospitare di nuovo ad Agerola una delle #star mondiali della gastronomia, è la testimonianza concreta che la dimensione #onirica appartiene ormai al passato. E che il futuro, considerato remoto ed irraggiungibile, all’improvviso è diventato presente.

Heinz Beck, lo chef pluristellato che ricoprirà il ruolo di direttore scientifico dell’ateneo, sarà presto di casa da queste parti. E sta iniziando a scoprire la bontà dei prodotti del nostro territorio. Insomma, il re del gusto sembra proprio trovarsi a suo agio nel regno dei sapori”.

Nato a Friedrichshafen, in Germania, Heinz Beck è lo chef de La Pergola, premiato con tre stelle Michelin. Nel 1989 ha lavorato a Monaco per il Tantris, ristorante con tre stelle Michelin. Nel 1991 è stato sous-chef al Tristan di Mallorca in Spagna e poi nuovamente in Germania alla Residenz ad Aschau. Nel 1992 ha ottenuto la qualifica di “maestro di cucina” alla scuola di Altötting Alzgern.

Dopo alcune esperienze a Berlino, nel 1994 arriva a Roma presso il ristorante “La Pergola” del Waldorf Astoria Resort “Cavalieri” di Roma[2]. Nel 1996, decide di qualificarsi come sommelier frequentando un corso dell’Associazione italiana sommelier di Roma, diplomandosi come sommelier professionista due anni più tardi.

Ricordiamo che la presentazione del Campus il Principe di Napoli, il quale sorge nell’ex stabile della Colonia Montana, si è tenuta a fine settembre. Si tratta della prima Università Gastronomica e Centro di Alta formazione e specializzazione universitaria. Interamente dedicata alla gastronomia e al turismo, è l’unico Campus di eccellenza del suo settore a livello nazionale.