Agerola Pisacane coi nei centristi di De Mita e Pomicino. Naclerio candidato sindaco

Agerola. Ancora rumors su Michele Pisacane che potrebbe passare coi neo centristi, il movimento che si richiama alla Democrazia Cristiana di Ciriaco De Mita e Pomicino, vecchi amici che reincontra a Tore del Greco Napoli per la convention di oggi. Ancora in forse la candidatura alla Regione Campania fra lui e Luca Mascolo, tentato da Renzi, ma rimasto nel PD, mentre aumentano quotazioni di Tommaso Naclerio cone candidato sindaco della maggioranza a meno che non passi la riforma del terzo mandato