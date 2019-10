Agerola frazione Ponte, sui social ci si lamenta della puzza del depuratore. I precedenti di Amalfi e Punta Gradelle . Sui social network si sta parlando di questo problema per cui Da diversi mesi ormai a ridosso dell’impianto fognario della frazione Ponte gli odori che si respirano sono diventati nauseabondi. Per quasi tutta l’estate chi camminava nel rettilineo adiacente all’impianto a bordo di un motociclo o di un’auto con i finestrini abbassati si riempiva le narici di un olezzo quasi insopportabile. Il tempo passa ma il problema rimane. Specialmente negli ultimi giorni, secondo alcuni, la puzza è diventata ancora più forte. È la prima volta dopo tanti anni che questo disagio si ripresenta. In passato era già successo, la soluzione temporanea era gettare del deodorante. Al momento non risulta che venga gettata alcuna sostanza per coprire quantomeno l’odore nauseabondo. I residenti della frazione, ovviamente, non sono contenti per questa situazione.

I consiglieri di opposizione Lucia Naclerio e Giancarlo Panariello, capeggiati da Matteo Florio, hanno mandato un’interrogazione al Sindaco Luca Mascolo per chiedere chiarimenti sulla questione considerando che la Svizzera della Campania sta aumentando il suo flusso turistico ed è oramai ponte dai Monti Lattari sulla Costiera amalfitana.

Ci sono stati due precedenti recenti, quello del depuratore di Amalfi, e quello di Punta Gradelle a Vico Equense, che convoglia le fogne fin da Sorrento e quasi tutta la Penisola Sorrentina, entrambi gestiti dalla stessa società. In passato anche Positano ha avuto questi problemi e si fece un impianto di deodorizzazione. A volte dipende dai fanghi che o malfunzionano, per immissione di acque bianche o altri inquinanti, che fanno morire i batteri, o semplicemente per il deposito di residui lasciati troppo tempo.