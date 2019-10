Agerola. Dai banchi alla cattedra, il 27enne Francesco Pisacane diventa docente al liceo “Marini-Gioia” di Amalfi

Oggi il 27enne Francesco Pisacane, da Agerola, è entrato per la prima volta come docente presso il Liceo “Marini-Gioia” di Amalfi, lo stesso che non tantissimi anni fa lo ha visto tra i banchi come studente. Un’emozione doppia per Francesco, quella per l’inizio di questa nuova esperienza e quella nel trovarsi nelle stesse aule dove ha trascorso gran parte della sua adolescenza. Nel 2016 Francesco Pisacane si è laureato con il massimo dei voti in Matematica presso l’Università “Federico II” di Napoli dove sta concludendo il percorso del dottorato. Quella per l’insegnamento è la grande passione di Francesco che da tempo si dedica ad aiutare i giovani universitari con lezioni di sostegno. Già reduce da un’esperienza di supplenza lo scorso anno a Pagani, anche ad Amalfi avrà una cattedra da supplente per tutto l’anno ma il suo sogno è, ovviamente, quello di un ruolo fisso. E già si sta preparando per partecipare al concorso previsto per l’assunzione di 24.000 insegnanti. E noi gli auguriamo di realizzare il suo sogno e diventare presto un insegnante di ruolo.