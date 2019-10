Agerola, Campus Principe di Napoli: aperto il bando per le borse di studio

E’ stato pubblicato online dal Comune di Agerola, sul suo sito ufficiale, il bando per la formazione di graduatorie, riservate a studenti residenti in Campania, per l’assegnazione di borse di studio per l’iscrizione gratuita o agevolata ai corsi di laurea organizzati presso il Campus “Principe di Napoli” per l’anno accademico 2019/2020.

L’erogazione delle borse ha come finalità quella di facilitare, incentivare e promuovere una maggiore crescita e divulgazione culturale dell’intera Comunità.

Le borse di studio messe a disposizione, nell’anno accademico 2019/2020, per i corsi di Laurea attivati dalle Università Telematica Pegaso e Mercatorum, presso il Campus Principe di Napoli sono:

n.20 per l’iscrizione agevolata al 50% al primo anno del corso di laurea in L – Gastr, del valore pro capite di € 4.000,00;

numero 12 per l’iscrizione gratuita al primo anno del corso di laurea in L – 15, del valore pro capite di euro 3.000,00;

numero 12 per l’iscrizione gratuita al primo anno del corso di laurea in LM – 56, del valore pro capite di euro 3.000,00.

La partecipazione è riservata ai residenti nella Regione Campania. Per i richiedenti borsa di studio per il Corso di laurea in L – Gastr e per il corso di laurea in L-15, il requisito di accesso è il possesso di uno dei seguenti titoli:

a) Diploma di istruzione secondaria superiore di durata quinquennale;

Ovvero

b) Diploma di istruzione secondaria superiore di durata quadriennale (Istituti magistrali e Licei artistici), a condizione di colmare i debiti formativi;

Ovvero

c) Altro titolo di studio conseguito purché equipollente.

6. Per i richiedenti borsa di studio per il Corso di laurea Magistrale Biennale in Scienze

Economiche LM-56 il requisito di accesso è la Laurea triennale appartenente ad una delle seguenti classi:

a) (DM 270/2004): Classe L-33 Scienze Economiche oppure Classe L-18 Scienze dell’Economia e della Gestione Aziendale;

Ovvero

b) (DM 509/99) Classe 28 Scienze Economiche oppure Classe 17 Scienze dell’Economia e della Gestione Aziendale;

c) in altre classi, ovvero di altro titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ovvero di laurea quadriennale relativa all’ordinamento vigente prima del DM 270/2004 (purché in possesso dei seguenti requisiti curriculari avendo totalizzato almeno 60 CFU, sommando quelli già acquisiti, in ognuna delle seguenti aree: area economica, aziendale e giuridica);

Ovvero

d) Altro titolo di studio conseguito purché equipollente.

Il termine per la presentazione delle domande è fissato al giorno 31 ottobre 2019, alle ore 12:00.

Le domande potranno essere presentate nelle seguenti modalità:

a) Tramite consegna a mano della documentazione relativa alla domanda in busta chiusa recante la dicitura “Candidatura Borsa di studio Corso di Laurea in …….- (indicare la sigla corrispondente al corso di laurea per il quale si chiede di essere ammesso alla borsa di studio, ovvero, alternativamente L – Gastr, L-15, LM-56), nonché i dati identificativi del candidato: Nome, Cognome e data di nascita”. La consegna dovrà avvenire presso la sede del Comune di Agerola – Via Generale Narsete, n. 7- Agerola- 80051(NA), all’ufficio protocollo aperto al pubblico in orario antimeridiano, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:00 alle ore 14:00, e in orario pomeridiano nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 16:00 alle ore 19:00;

b) Tramite invio della documentazione relativa alla domanda a mezzo pec all’indirizzo protocollo.agerola@asmepec.it indicando in oggetto: “Candidatura Borsa di studio Corso di Laurea in ….. …….- (indicare la sigla corrispondente al corso di laurea per il quale si chiede di essere ammesso alla borsa di studio, ovvero, alternativamente L – Gastr, L-15, LM-56), nonché i dati identificativi del candidato: Nome, Cognome e data di nascita” .

3. La domanda di assegnazione dovrà essere corredata della seguente documentazione:

– Modulo di richiesta della borsa di studio compilato in tutte le sue parti;

– Dichiarazione sostitutiva unica completa di attestazione ISE/ISEE in corso di validità;

– Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

Le domande incomplete o quelle presentate fuori termine non saranno prese in considerazione ai fini della graduatoria finale.

Per consultare il bando completo e scaricare la domanda basta cliccare qui.

