Agerola, addio alla super donna Clorinda Acampora: se ne va a 104 anni

Aveva compiuto la bellezza di 104 anni soltanto pochi giorni fa e ora riportiamo la triste notizia della scomparsa di Clorinda Acampora, la super donna di Agerola che era diventata una mascotte di tutto il paese. Clorinda si è arresa al tempo e ha abbracciato il Signore nella giornata di ieri.

Domenica scorsa il sindaco Luca Mascolo l’aveva omaggiata per il suo compleanno: “L’anima non ha età, ringiovanisce con l’esperienza e si consola con l’amore della famiglia. Ed è l’intera comunità agerolese a stringersi con affetto a Clorinda ed alla sua famiglia per festeggiare insieme il raggiungimento di questo traguardo”.

Addio Clorinda…