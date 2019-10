Accampamento nel parco delle Terme a Castellammare, ennesimo scandalo Il parco Idropinico delle Nuove Terme si trasforma in accampamento. L’ennesimo scandalo che si consuma ai danni del patrimonio termale stabiese, che si trova in uno stato di totale abbandono. Una condizione che fa gola a molti, in particolare a coloro che nella pineta del parco che si affaccia su Castellammare, hanno pensato di costruire una baracca, a riportare questa notizia Fiorangela D’Amora su Il Mattino. Porte e sedie sono state già montante. «Abbiamo sentito rumori di martelli», spiega una residente di via Panoramica. La donna descrive la sua testimonianza on line, dopo la pubblicazione del video-denuncia che la pagina Facebook Stabiesi al 100% ha girato ieri mattina.

L’ABUSO

Quella che doveva essere una passeggiata nel luogo simbolo delle domeniche degli stabiesi si è rivelata un film horror. Il parco è chiuso da almeno cinque anni e il filmato ha testimoniato l’esistenza di un primo vano di quello che potrebbe essere un accampamento per senzatetto o per rom. Solo l’inizio di una costruzione ben più grande, visto che a poca distanza dalla «stanza» ricavata tra gli alberi e la vegetazione incolta ci sono decine di porte pronte per essere montante. Si tratta di infissi di ottima fattura, quasi nuovi, sia in legno che in plastica di colore bianco e celeste. Arredi che molto probabilmente arrivano dalla Villa Ersilia, l’edificio residenziale che si trova all’interno del parco.

Il villino, il parco Idropinico e il complesso delle Nuove Terme sono di proprietà di Sint. Si tratta di beni ormai vandalizzati e chiusi dal 2015 quando fallirono le Nuove Terme. Villa Ersilia avrebbe dovuto ospitare l’osservatorio delle acque e invece da anni è nascosta tra gli alti cespugli. L’ultimo sopralluogo l’amministrazione l’aveva effettuato lo scorso agosto e non aveva trovato alcuna opera abusiva. Nemmeno i vigli urbani, inviati dopo una segnalazione poche settimane fa, avevano trovato segni di costruzioni in corso. «Abbiamo ricevuto questa nuova segnalazione – fa sapere il sindaco di Castellammare Gaetano Cimmino – invieremo i vigili per un sopralluogo e chiederemo a Sint di relazionarci la situazione».

Vuole vederci chiaro Cimmino, per poi agire sia smantellando il vano sia per capire chi e come possa essere entrato nel parco, che ha un ampiezza di 60.000 metri quadrati (di cui circa 4.500 coperti da fabbricati e circa 55.500 di superficie scoperta). Uno spazio talmente ampio che permette facilmente ad estranei di entrare indisturbati. Successe già pochi anni fa quando extracomunitari entrarono in Villa Ersilia, trasformando l’immobile in dormitorio. Più volte l’ex presidente di Sint, Biagio Vanacore, dovette provvedere a liberare la palazzina con l’aiuto delle forze dell’ordine. E fu per ultimo il commissario prefettizio Cupello a intimare a Vanacore di proteggere i beni Sint con una vigilanza attiva sia di notte che di giorno, nonostante la società non avesse liquidità.

I CONTROLLI

Oggi la sorveglianza è evidentemente scarsa visto che sconosciuti hanno smontato porte dagli edifici interni al parco e avuto il tempo di trasportarle e rimontarle altrove. L’area scelta per creare la baracca si trova sotto a dei grossi pini, una delle poche zone libere da erbacce. Tutto il resto, laghetto dei cigni, le aree della mescita delle acque, il teatro all’aperto e il parco giochi sono ricoperti di erbacce. La Sma Campania nel 2017 aveva realizzato un opera di pulizia e sistemazione di tutto il verde presente nel parco. Dopo i cancelli sono stati nuovamente chiusi per lasciare spazio al degrado.