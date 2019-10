A3, CAUSA LAVORI CHIUDE LO SVINCOLO DI SALERNO

Inizio settimana che si preannuncia difficile per gli automobilisti in viaggio sull’A3 Napoli-Pompei-Salerno. Come riporta “Salerno Today”, infatti, dalle ore 6 di Lunedì 14 Ottobre alle ore 22 di Mercoledì 30 Ottobre sarà chiuso lo svincolo di Salerno per tutti gli automobilisti che viaggiano in direzione Napoli, provenienti da Salerno e da via Alfonso Gatto.

Lo svincolo è chiuso a causa di lavori previsti dal piano di interventi obbligatorio finalizzati al potenziamento degli impianti della galleria Castello.

Inoltre, esclusivamente nella fascia oraria notturna dalle ore 22 alle ore 6, fino a martedì 12 Novembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Salerno e Cava de’ Tirreni, verso Napoli. Autostrade Meridionali precisa infine che, anche durante a fascia oraria notturna di chiusura, la stazione di Vietri sul Mare sarà regolarmente aperta per i veicoli leggeri in entrata verso Napoli.