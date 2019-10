Praiano, l’ASD Pietro Villani giocherà in Serie D di Calcio a 5

Praiano, Costiera amalfitana . L’Associazione Sportiva Dilettantistica Pietro Villani, società sportiva con base a Praiano, che prende il nome dall’indimenticato Pietro Villani, 15enne praianese scomparso prematuramente in un incidente al bivio di Vettica, nella notte tra il 17 e il 18 dello scorso agosto, di cui abbiamo parlato , comincia la sua attività. La scomparsa di Pietro ha colpito nel cuore tutta la Costa d’ Amalfi.

Pietro come un pittore continua a lasciare il segno, ed i suoi concittadini hanno pensato bene di onorare la memoria del giovane portiere degli Allievi della Costa d’Amalfi, dedicandogli il nome di una squadra. L’ASD Pietro Villani partirà dalla Serie D di Calcio a 5, con lo scopo di aggregare giovani di ogni fascia d’età del territorio di Praiano, una sfida quindi di socializzazione e sport.

“La società di calcio a 5 coinvolgerà i ragazzi di Praiano – c’è scritto in un post della fanpage di Facebook, firmato dal presidente del neonato sodalizio – per allenarsi e giocare in compagnia partendo dalla Serie D. Sarà una nuova realtà aggregativa dove giovani di diverse fasce d’età potranno incontrarsi, confrontarsi e divertirsi giocando a calcio. Una sfida consapevole e una scelta sportiva ben precisa rivolta al territorio affinché i nostri ragazzi possano socializzare, crescere e condividere un unico progetto.”