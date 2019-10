Il 7 novembre arriva nelle librerie il nuovo romanzo di Elena Ferrante!

Napoli – In libreria c’è già chi ha prenotato la copia del nuovo romanzo di Elena Ferrante “La vita bugiarda degli adulti” (edizioni E/O) ed è già un piccolo record in un paese come l’Italia dove si leggono sempre meno testi, se ne scrivono però all’inverosimile, e le librerie chiudono. Un “mistero” tutto italiano. Del nuovo romanzo della Ferrante si sa ben poco ma si spera che abbia la stessa fortuna della tetralogia “L’Amica Geniale”.

Vi riproponiamo l’incipit del romanzo, dandovi appuntamento in libreria il 7 novembre:

Due anni prima di andarsene di casa mio padre disse a mia madre che ero molto brutta. La frase fu pronunciata sottovoce, nell’appartamento che, appena sposati, i miei genitori avevano acquistato al Rione Alto, in cima a San Giacomo dei Capri. Tutto – gli spazi di Napoli, la luce blu di un febbraio gelido, quelle parole – è rimasto fermo. Io invece sono scivolata via e continuo a scivolare anche adesso, dentro queste righe che vogliono darmi una storia mentre in effetti non sono niente, niente di mio, niente che sia davvero cominciato o sia davvero arrivato a compimento: solo un garbuglio che nessuno, nemmeno chi in questo momento sta scrivendo, sa se contiene il filo giusto di un racconto o è soltanto un dolore arruffato, senza redenzione…”

a cura di Luigi De Rosa, libraio