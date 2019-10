MARISA LAURITO DIRETTORE ARTISTICO AL TRIANON DI NAPOLI SCELTA CORAGGIOSA

– NAPOLI, 29 OTT – L’esperienza di una grande artista al servizio della cultura. La scelta coraggiosa porta Marisa Laurito ad essere incaricata quale nuovo direttore artistico del Trianon Viviani di Napoli per il triennio 2020/2022. La popolare attrice è stata nominata oggi dall’assemblea dei soci fondatori, “in funzione del suo progetto organico del teatro Trianon Viviani quale polo di riferimento per la promozione e valorizzazione della musica napoletana, del teatro musicale napoletano e della canzone tradizionale napoletana” come fa sapere in una nota l’amministrazione del teatro, in passato sotto l’occhio del ciclone per brutte, quante inutili polemiche circa la gestione della struttura e calendarizzazione e programmazione stagionale degli spettacoli.

Marisa Laurito è la prima donna in tutti i sensi, che ricoprirà il ruolo di prestigio di direttore. Dal 2006 – quando il teatro è diventato di natura pubblica – è stato gestito da Nino D’Angelo, due volte, e Giorgio Verdelli della società di produzione con sede a Roma creata dallo stesso Giorgio “Sudovest” .