Articolo di Maurizio Vitiello – Successo di “Ricomincio dai Libri” alla Fondazione Foqus.

RICOMINCIO DAI LIBRI

GRANDE SUCCESSO PER LA SECONDA GIORNATA

OGGI CHIUSURA CON CAVALLI, SERGIO COSTA, GALLI DELLA LOGGIA, DE GIOVANNI

Grande successo per la seconda giornata di Ricomincio dai Libri, la fiera del libro che si sta svolgendo in questi giorni (4-5-6 ottobre) alla Fondazione Foqus.

Da Cristina Cattaneo a Marco Rizzo, da Vauro Senesi a Fabio Geda, da Nello Trocchia a Pino Imperatore, l’ex convento della Fondazione Quartieri Spagnoli ha registrato il tutto esaurito per questa seconda giornata.

Gli organizzatori di Ricomincio dai Libri segnalano: “Sale piene, spettatori e autori soddisfatti. Non c’è cosa più bella nel sentire che stai facendo qualcosa di bello e unico per la tua città. Il mix tra associazioni e autori, tra eventi di qualità e una grande struttura come Foqus si sta rivelando vincente. La seconda giornata è terminata con un applauditissimo omaggio a Luciano De Crescenzo a cura di Pino Imperatore in cui Gerardo Della Scala ha declamato le sue poesie, con un Benedetto Casillo in splendida forma che gli faceva da spalla ricordando aneddoti e curiosità sul filosofo napoletano. Eventi come questi fanno bene a Napoli e ai napoletani. Nessuno stereotipo ma cultura di qualità. Se pensiamo che tutto questo è avvenuto con le sole forze di giovani professionisti che hanno fatto rete tra di loro ne siamo ancora più orgogliosi. Siamo felici anche che il nostro capitano, Lorenzo Marone abbia sposato questo progetto portando nomi, qualità e idee.

Oggi sarà una giornata finale spettacolare con il Ministro dell’Ambiente, Sergio Costa e il direttore del Tg1 Giuseppe Carboni sulle buone prassi ambientali, il finalista al premio Campiello Giulio Cavalli, Viola Ardone, Valentina Farinaccio, Ernesto Galli della Loggia e, infine, Maurizio de Giovanni”.

Da seguire.

Da non mancare.

[Foto in allegato: Ph. Antonio Balasco]

Maurizio Vitiello