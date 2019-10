103 anni per nonna Giulia a Cava de’ Tirreni La signora Giulia Giordano, classe 1916, abita in frazione Sant’Arcangelo a Cava de’ Tirreni, e lo scorso Sabato 12 Ottobre ha festeggiato con i familiari i suoi 103 anni, portati egregiamente.

Nativa della vicina Vietri sul Mare, Giulia ha creato una famiglia davvero numerosa: infatti ha messo al mondo parecchi figli, l’ultimo l’ha avuto a 46 anni, e ha 11 nipoti e 11 pronipoti.

Una persona umile, onesta, e grande lavoratrice: pensate che ha lavorato nei campi fino all’età di 90 anni.

Una frase che le si sente ripetere spesso è “Ancor mo”, e, per questa grande occasione, i suoi parenti le hanno dedicato una commovente poesia.

La poesia cita così:

Ancor mo…

Instancabile…flebile… ma forte

Come quella quercia dalle tue fronde

ancor ci regali rugiada per dissetarci di te…

Tu combattente e grande guerriera della vita ci regali ancora una volta il tuo sorriso…

Ancora col tuo capo chino forse sogni la tua vita passata.

Ma la tua dolce cantilena “Ancor mo” rilassa i nostri cuori come dolce ninna nanna.

Ancor mo… Arrivederci al prossimo anno.

(Autore: R.S.)

Nonna Giulia oggi non è accudita da persone estranee, anche perchè non vorrebbe mai, ma personalmente dalla sua grande famiglia.

Per questo 103esimo compleanno non poteva mancare poi una bella torta con tanto di scritta “Buon Compleanno”, preparata dalla nota pasticceria cavese Tirrena e il selfie di gruppo dove sono solo in parte tutti i nipoti