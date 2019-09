Voragine sulla Cumana, sospesa la linea per Pozzuoli e Campi Flegrei sulla linea Pozzuoli-Torregaveta.

A rendersi conto di quanto stesse accadendo sono stati i tecnici dell’Eav questa mattina. Secondo quanto riportato dal sito del Il Mattino, per consentire verifiche alla linea ferroviaria al momento la circolazione è limitata alla tratta Montesanto – Pozzuoli.

Per tutti coloro i quali avrebbero dovuto usufruire della Cumana sulla tratta Pozzuoli-Torregaveta, a disposizione un autobus sostitutivo con fermate in corrispondenza delle stazioni intermedie.

Il direttore di esercizio dell’Eav ha spiegato così quanto sta accadendo:«Stiamo verificando l’entità di questa piccola voragine per prendere, poi, i dovuti provvedimenti».