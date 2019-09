Volontari della P.a. “I Colibrì” partecipano al corso di salvamento fluviale e alluvionale a Terni

La Pubblica Assistenza “I Colibrì” si conferma ancora una volta come una realtà vivace, dinamica e in continua crescita con mille iniziative messe in campo al servizio dei cittadini e delle istituzioni. Dal 12 al 15 settembre scorso, presso il centro di formazione “Le Marmore” in provincia di Terni, nei pressi delle omonime cascate, alcuni volontari dell’associazione costiera hanno partecipato al corso di salvamento fluviale e alluvionale per il conseguimento del prestigioso brevetto SWIFTWATER RESCUE TECHNICIAN UNIT 1 ( SRT1) con didattica Rescue 3.

Il corso, organizzato e finanziato dal Centro Servizi per il Volontariato di Salerno, si è sviluppato in tre giornate intensissime che hanno messo alla prova tenuta atletica e, soprattutto, mentale dei volontari che hanno dovuto superare prove durissime.Il selezionato gruppo di 11 volontari della provincia di Salerno vedeva la presenza di 2 elementi della Costiera, il “veterano” Valentino Fiorillo di Maiori e il “gigante” Giovanni Di Lieto di Ravello, oltre agli altri volontari provenienti dal Vallo di Diano, da Castellabate e da Battipaglia.

Alle sedute teoriche, dove sono state illustrate le problematiche del soccorso alluvionale con particolare riferimento al comportamento dell’acqua in scenari di rischio, si sono alternate intense e spossanti prove pratiche in acqua e fuori. Uso delle corde, sistemi di recupero e sicurezza, tecniche di nuoto in acque turbolente, recupero pericolanti, sono state solo alcuni degli argomenti trattati. Ottimi i risultati raggiunti dagli allievi che, sviluppando anche una grande capacità di fare squadra e di supporto reciproco, hanno meritato in pieno il rilascio del brevetto internazionale. Da oggi il nostro territorio, grazie all’associazione con sede a Tramonti, possiede ulteriori competenze ed abilità che, sperando di non doverle mai utilizzare, sono messe a disposizione dei cittadini.