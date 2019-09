Volley Meta, tre giovani campioni convocati da Velasco!

Grandissima soddisfazione per il Volley della Penisola Sorrentina. Tre giovanissimi campioni del Volley Meta, infatti, sono stati convocati da Julio Velasco, maestro del volley italiano e padre della nuova generazione di talenti, oltre che attuale direttore tecnico dell’attività giovanile Maschile, per l’importante stage che si tiene a Roma tra il 9 e il 12 settembre. Uno stage al quale partecipa la nazionale allievi, presso il centro di preparazione olimpica Giulio Onesti.

Si tratta di Germano Latella, Giacomo Russo e Francesco Barretta, al quale vanno i complimenti anche del commissario Fipav Campania, Guido Pasciari: “In bocca al lupo a questi promettenti atleti”.

“Tutta la grande famiglia del volley campano fa festa per questa convocazione – ha dichiarato ancora il commissario – Germano, Giacomo e Francesco rappresentano il futuro del movimento regionale maschile che da questo piccolo passo deve trovare nuovi stimoli per rinascere e tornare su livelli di assoluta eccellenza. Al Volley Meta, società che lavora quotidianamente con qualità e passione, vanno i nostri complimenti, sperando – ha concluso Pasciari – che di qui a qualche anno si possano festeggiare ed esaltare tante altre convocazioni in azzurro”.

Erano 14 i convocati per l’importantissimo stage, e ben tre fanno parte del Volley Meta. Un traguardo incredibile che mostra quanto bene si faccia per quanto riguarda lo sport, in Penisola Sorrentina, da sempre fucina di talenti.