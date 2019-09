Violento nubifragio al centro Italia: Roma allagata

Un violentissimo nubifragio si è abbattuto su tutto il centro Italia nella serata di ieri. In particolare nella Capitale si sono riscontrati disagi di ogni tipo. La metropolitana, ad esempio, si è allagata e diverse stazioni sono state chiuse (colli Albani, ad esempio). Anche i fulmini che si sono abbattuti hanno creato disagi per quanto riguarda la metropolitana e i treni regionali.

Disagi ovviamente anche al trasporto pubblico su ruote e traffico in tilt. Caditoie intasate, e strade completamente allagate e così monta anche la polemica: “Anni di zero manutenzione e questo è il risultato”, ha commentato qualcuno.

Tanti i disagi anche in Toscana. A Firenze, per esempio, il temporale ha mandato fuori uso un tratto della tramvia per danni al sistema di segnalamento e allagato un sottopasso nevralgico per la viabilità stradale nell’accesso in città dalla direttrice Empoli-Pisa-Livorno. Piogge intense anche nelle Marche, dove si sono verificate frane e smottamenti.