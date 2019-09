Vincenzo Da Ponte: da Minori a Ginevra dal 2012

Vincenzo Da Ponte di Minori, si trova a Ginevra del 2012 per un progetto di ricerca col CERN e sul quale è basata la tesi di laurea specialistica conseguita al Politecnico di Milano l’anno successivo. In seguito, dopo aver ottenuto una borsa di studio per PhD CERN, inizia a lavorare nell’esperimento CMS uno dei due esperimenti (con Atlas) che ha scoperto il bosone di higgs e contestualmente inizia l’attività di ricerca e insegnamento all’università di Ginevra, dove consegue il dottorato in Système d’information con una tesi sulla visualizzazione di conoscenza scientifica. Da ottobre continuerà l’attività di ricerca all’università come Post doctoral researcher. Complimenti al giovane originario di Minori.