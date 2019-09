Vigili urbani e aeronautica militare, concorsi per centinaia di posti

Torna online la rassegna dei concorsi pubblici frutto della collaborazione tra Il Mattino e la Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana.

Molte le opportunità messe a bando nel territorio campano.

Tra le altre si segnala il concorso presso il cComune di Napoli, con scadenza 4 ottobre 2019 ore 12 per la copertura di novantasei posti di agente di polizia municipale, categoria C1; il Comune di Nocera Inferiore mette a bando sette posti di funzionario, categoria D e sedici posti di istruttore. Molto attivi anche i comuni di Avella, di Capaccio Paestum e Gragnano.

Si evidenziano inoltre diverse opportunità nel comparto sanità campano.

Il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei consulenti del lavoro ha bandito un concorso per titoli ed esami per la copertura di diversi posti per personale amministrativo.

Buona lettura

AMMINISTRAZIONI CENTRALI

MINISTERO DELLA DIFESA

GRADUATORIA

Approvazione graduatorie di merito per i posti del ruolo naviganti normale dell’Arma aeronautica, specialità pilota, del ruolo normale del Corpo del Genio aeronautico e del ruolo normale del Corpo sanitario aeronautico, del concorso, per esami, per l’ammissione di ottantatré allievi ufficiali alla prima classe dei corsi regolari dell’Accademia aeronautica per l’anno accademico 2019-2020. (19E10835)

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

GRADUATORIA

Esito del concorso fra artisti per l’ideazione e la realizzazione dell’opera d’arte da destinare alla nuova sede del Compartimento regionale e Sezione provinciale della Polizia stradale di Bologna. (19E10914)

COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

CONCORSO (scad. 10 ottobre 2019)

Procedura di selezione per il reclutamento di tre allievi finanzieri, riservata ai congiunti del personale delle Forze di Polizia deceduto o reso permanentemente invalido al servizio. Anno 2019. (19E10590)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONCORSO (scad. 9 novembre 2019)

Indizione del concorso, per titoli ed esami, a quaranta posti di referendario di T.A.R., del ruolo della magistratura amministrativa. (19E10620)

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

GRADUATORIA

Graduatoria finale di merito del concorso pubblico per la copertura a tempo indeterminato di un posto di coordinatore di ufficio par. 205, unità organizzativa contabilità-bilancio-commerciale, area commerciale, presso la Gestione governativa Ferrovia Circumetne. (19E10578)

MINISTERO DELLA DIFESA

CONCORSO (scad. 3 ottobre 2019)

Bando unico dei concorsi, per esami, per l’ammissione di dieci allievi ufficiali piloti di complemento (AUPC) dell’Aeronautica militare al 126° corso di pilotaggio aereo con obbligo di ferma di anni dodici e, per titoli ed esami, per l’ammissione di complessivi cinquanta allievi ufficiali in ferma prefissata dell’Aeronautica militare, ausiliari del ruolo normale e del ruolo speciale dell’Aeronautica militare, all’11° corso AUFP. (19E10249)

MINISTERO DELLA DIFESA

GRADUATORIA

Approvazione della graduatoria di merito del concorso, per titoli, per il reclutamento di quattro sottotenenti in servizio permanente nel ruolo speciale delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni dell’Esercito, riservato ai marescialli della Forza armata che rivestono il grado di luogotenente. (19E10329)

MINISTERO DELLA DIFESA

GRADUATORIA

Graduatorie di merito del concorso straordinario, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessivi sette posti di guardiamarina in servizio permanente nel ruolo speciale del Corpo sanitario militare marittimo e delle Capitanerie di porto. (19E10361)

MINISTERO DELLA DIFESA

GRADUATORIA

Graduatorie di merito del concorso, per titoli ed esami, per la nomina di quarantadue ufficiali in servizio permanente dei ruoli speciali dei Corpi della marina. (19E10362)

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

CONCORSO (scad. 3 ottobre 2019)

Concorso pubblico per la copertura di un posto di ormeggiatore nel gruppo ormeggiatori del Porto di Crotone e Corigliano Calabro. (19E10360)

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

CONCORSO (scad. 3 ottobre 2019)

Concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di quattro dirigenti di seconda fascia del ruolo dirigenziale, presso il Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualita’ e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari. (19E10250)

ENTI PUBBLICI STATALI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE – ISTITUTO PER L’ENDOCRINOLOGIA E L’ONCOLOGIA SPERIMENTALE «G. SALVATORE» – NAPOLI

CONCORSO (scad. 3 ottobre 2019)

Conferimento di due borse per laureati (19E10837)

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE – ISTITUTO DI RICERCA SUGLI ECOSISTEMI TERRESTRI DI NAPOLI

CONCORSO (scad. 10 ottobre 2019)

Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore III livello, a tempo determinato e part-time 50%. (19E10755)

STAZIONE ZOOLOGICA «ANTON DOHRN» DI NAPOLI

GRADUATORIA

Approvazione graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esame, per la copertura di un posto di primo ricercatore II livello, a tempo pieno ed indeterminato. (19E10487)

STAZIONE ZOOLOGICA «ANTON DOHRN» DI NAPOLI

GRADUATORIA

Approvazione graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esame, per la copertura di un posto di primo ricercatore II livello, a tempo pieno ed indeterminato. (19E10488)

STAZIONE ZOOLOGICA «ANTON DOHRN» DI NAPOLI

GRADUATORIA

Approvazione graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di ricercatore III livello, a tempo pieno ed indeterminato. (19E10489)

STAZIONE ZOOLOGICA «ANTON DOHRN» DI NAPOLI

GRADUATORIA

Approvazione graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di collaboratore tecnico VI livello, a tempo pieno ed indeterminato. (19E10490)

STAZIONE ZOOLOGICA «ANTON DOHRN» DI NAPOLI

GRADUATORIA

Approvazione graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore tecnico VI livello, a tempo pieno ed indeterminato. (19E10491)

STAZIONE ZOOLOGICA «ANTON DOHRN» DI NAPOLI

CONCORSO (scad. 7 ottobre 2019)

Concorso pubblico, per titoli ed esame-colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore III livello, a tempo determinato. (19E10525)

STAZIONE ZOOLOGICA «ANTON DOHRN» DI NAPOLI

CONCORSO (scad. 7 ottobre 2019)

Concorso pubblico, per titoli ed esame-colloquio, per la copertura di un posto di collaboratore tecnico VI livello, a tempo determinato. (19E10526)

STAZIONE ZOOLOGICA «ANTON DOHRN» DI NAPOLI

CONCORSO (scad. 7 ottobre 2019)

Concorso pubblico, per titoli ed esame-colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore III livello, a tempo determinato. (19E10527)

STAZIONE ZOOLOGICA «ANTON DOHRN» DI NAPOLI

CONCORSO (scad. 7 ottobre 2019)

Concorso pubblico, per titoli ed esame-colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore III livello, a tempo determinato. (19E10528)

STAZIONE ZOOLOGICA «ANTON DOHRN» DI NAPOLI

CONCORSO (scad. 7 ottobre 2019)

Concorso pubblico, per titoli ed esame-colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore III livello, a tempo determinato. (19E10529)

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

RETTIFICA

Riapertura termini bando n. 364.337 (IBBA) e bando n. 364.341 (ISPF) (19E10406)

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

AVVISO (scad. 3 ottobre 2019)

Bandi di selezione per direttori di istituto (19E10408)

UNIVERSITÀ ED ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE

ENTI LOCALI

COMUNE DI NAPOLI

CONCORSO (scad. 4 ottobre 2019 ore 12.00)

Selezione pubblica, per titoli ed esame, per la copertura di novantasei posti di agente di polizia municipale, categoria C1, a tempo determinato e pieno.

COMUNE DI NOCERA INFERIORE

CONCORSO (scad. 13 ottobre 2019)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di sette posti di funzionario, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato. (19E10788)

COMUNE DI NOCERA INFERIORE

CONCORSO (scad. 13 ottobre 2019)

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di sedici posti di istruttore, di cui due riservati al personale interno, categoria C, a tempo pieno e indeterminato (19E10790)

COMUNE DI SANT’ANTONIO ABATE

CONCORSO (scad. 13 ottobre 2019)

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di dirigente tecnico, a tempo pieno e determinato. (19E10916)

COMUNE DI AVELLA

CONCORSO (scad. 10 ottobre 2019)

Concorso pubblico per la copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo indeterminato e pieno. (19E10633)

COMUNE DI AVELLA

CONCORSO (scad. 10 ottobre 2019)

Concorso pubblico per la copertura di due posti di agente di polizia locale, categoria C, a tempo indeterminato e pieno. (19E10634)

COMUNE DI AVELLA

CONCORSO (scad. 10 ottobre 2019)

Mobilità volontaria per la copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo indeterminato e pieno. (19E10635)

COMUNE DI AVELLA

CONCORSO (scad. 10 ottobre 2019)

Mobilità volontaria per la copertura di due posti di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo indeterminato e pieno. (19E10636)

COMUNE DI AVELLA

CONCORSO (scad. 10 ottobre 2019)

Mobilità volontaria per la copertura di due posti di agente di polizia locale, categoria C, a tempo indeterminato e pieno. (19E10637)

COMUNE DI AVELLA

CONCORSO (scad. 10 ottobre 2019)

Concorso pubblico, per la copertura di due posti di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo indeterminato e pieno. (19E10638)

COMUNE DI CAPACCIO PAESTUM

CONCORSO (scad. 10 ottobre 2019)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di istruttore amministrativo, categoria C1, a tempo indeterminato e part-time 50%. (19E10651)

COMUNE DI CAPACCIO PAESTUM

CONCORSO (scad. 10 ottobre 2019)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di istruttore direttivo tecnico, categoria D1, a tempo indeterminato full-time, con riserva 50% dei posti al personale interno. (19E10652)

COMUNE DI GRAGNANO

CONCORSO (scad. 10 ottobre 2019)

Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di tre posti di vari profili professionali, categoria D. (19E10702)

COMUNE DI GRAGNANO

CONCORSO (scad. 10 ottobre 2019)

Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di cinque posti di vari profili professionali, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato. (19E10703)

COMUNE DI GRAGNANO

CONCORSO (scad. 10 ottobre 2019)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di otto posti di istruttore di vigilanza, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato. (19E10704)

COMUNE DI MONTEFUSCO

CONCORSO (scad. 10 ottobre 2019)

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di istruttore tecnico, servizio tecnico, categoria C, a tempo indeterminato e parziale al 50% diciotto ore settimanali. (19E10644)

COMUNE DI MORCONE

CONCORSO (scad. 30 settembre 2019)

Mobilità esterna per la copertura di un posto di istruttore tecnico, categoria C (19E10671)

COMUNE DI MORCONE

CONCORSO (scad. 30 settembre 2019)

Mobilità esterna per la copertura di un posto di istruttore contabile, categoria C (19E10707)

COMUNE DI SAN GIUSEPPE VESUVIANO

CONCORSO (scad. 10 ottobre 2019)

Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di posti di vari profili professionali, a tempo pieno ed indeterminato, e a tempo parziale al 70%. (19E10701)

COMUNE DI SCAFATI

CONCORSO (scad. 10 ottobre 2019)

Mobilità per la copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo indeterminato e full-time. (19E10665)

COMUNE DI SCAFATI

CONCORSO (scad. 10 ottobre 2019)

Mobilità per la copertura di un posto di istruttore direttivo contabile, categoria D, a tempo indeterminato e full-time. (19E10666)

COMUNE DI SCAFATI

CONCORSO (scad. 10 ottobre 2019)

Selezione pubblica per la copertura di un posto di istruttore direttivo amministrativo, specialista in programmazione trasparenza e comunicazione, categoria D, a tempo determinato e full-time. (19E10667)

COMUNE DI CASORIA

CONCORSO (scad. 6 ottobre 2019)

Mobilità esterna per la copertura di un posto di dirigente contabile, a tempo pieno ed indeterminato per il settore servizi ai cittadini, alle imprese, ai contribuenti. (19E10558)

COMUNE DI CASORIA

CONCORSO (scad. 6 ottobre 2019)

Mobilità esterna per la copertura di un posto di istruttore direttivo contabile, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato. (19E10559)

COMUNE DI CASORIA

CONCORSO (scad. 6 ottobre 2019)

Mobilità esterna per la copertura di un posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, per il settore delle politiche sociali. (19E10560)

COMUNE DI CURTI

CONCORSO (scad. 6 ottobre 2019)

Mobilità volontaria per la copertura di un posto di istruttore direttivo contabile, categoria D, a tempo indeterminato e pieno, per il servizio finanziario. (19E10480)

COMUNE DI ROCCAPIEMONTE

CONCORSO (scad. 6 ottobre 2019)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di istruttore contabile, area economico finanziaria, categoria C. (19E10570)

COMUNE DI SIANO

CONCORSO (scad. 3 ottobre 2019)

Mobilità per la copertura di un posto di istruttore direttivo vigilanza a tempo pieno ed indeterminato, categoria D. (19E10330)

COMUNE DI SIANO

CONCORSO (scad. 3 ottobre 2019)

Mobilità per la copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico a tempo pieno ed indeterminato, categoria D. (19E10332)

AZIENDE SANITARIE LOCALI ED ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI CASERTA

CONCORSO (scad. 14 ottobre 2019)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di vari posti di personale del comparto sanità, riservato ai sensi dell’art. 20, comma 2, decreto legislativo n. 75/2017 e s.m.i., a tempo indeterminato. (19E10879)

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI CASERTA

CONCORSO (scad. 14 ottobre 2019)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di vari posti di personale della dirigenza, riservato ai sensi dell’art. 20, comma 2, decreto legislativo n. 75/2017 e successive modificazioni ed integrazioni, a tempo indeterminato. (19E10880)

AZIENDA OSPEDALIERA SAN PIO DI BENEVENTO

CONCORSO (scad. 10 ottobre 2019)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di dirigente medico di nefrologia. (19E10611)

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI CASERTA

CONCORSO (scad. 10 ottobre 2019)

Mobilità interregionale ed intraregionale, per titoli e colloquio, per la copertura di due posti di operatore tecnico specializzato, conduttore di caldaia a vapore, categoria B, a tempo indeterminato. (19E10678)

AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 2 NORD – FRATTAMAGGIORE

CONCORSO (scad. 10 ottobre 2019)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di dieci posti di tecnico di laboratorio biomedico, collaboratore professionale sanitario, categoria D, a tempo indeterminato. (19E10746)

AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 2 NORD – FRATTAMAGGIORE

CONCORSO (scad. 10 ottobre 2019)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di tre posti di collaboratore tecnico, ingegnere biomedico, categoria D, a tempo indeterminato. (19E10747)

AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 2 NORD – FRATTAMAGGIORE

CONCORSO (scad. 10 ottobre 2019)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di otto posti di tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, collaboratore professionale sanitario, categoria D, a tempo indeterminato. (19E10748)

AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 2 NORD – FRATTAMAGGIORE

CONCORSO (scad. 10 ottobre 2019)

Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale di dirigente medico, disciplina di oncologia, presso P.O. di Pozzuoli e P.O. di Ischia. (19E10766)

AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 1 CENTRO – NAPOLI

CONCORSO (scad. 3 ottobre 2019)

Mobilità intra regionale e interregionale, per soli titoli, per la copertura a tempo indeterminato di quattro posti di dirigente medico di radiodiagnostica. (19E10384)

ALTRI ENTI

AUTORITÀ D’AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE CALORE IRPINO DI AVELLINO

CONCORSO (scad. 10 ottobre 2019)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di funzionario tecnico-amministrativo, categoria D1, a tempo pieno e determinato. (19E10710)

CONSIGLIO NAZIONALE DELL’ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO

CONCORSO (scad. 6 ottobre 2019)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di sei posti di funzionario amministrativo, di cui tre posti riservati al personale interno, per l’area C, a tempo pieno ed indeterminato. (19E10531)

CONSIGLIO NAZIONALE DELL’ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO

CONCORSO (scad. 6 ottobre 2019)

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti di personale amministrativo area B, a tempo pieno ed indeterminato. (19E10532)

