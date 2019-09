Vietri sul Mare. Torna dietro le sbarre il 39enne killer di prostitute. Presto il processo

Tonerà dietro le sbarre il killer delle prostitute. Il 18 settembre il vietrese 39 enne indagato per l’omicidio di Marina Szekeres sarà processato.

Secondo l’accusa il muratore di Dragonea, Carmine Ferrante, è l’autore materiale dell’assassinio della giovane 19enne romena che si prostituiva nella periferia del capoluogo di Salerno.

Come scrive il Mattino, per la difesa il lavoro punta a sostenere l’innocenza del sospettato, specie sul Dna individuato dagli inquirenti.

Il primo omicidio per il quale fu accusato fu consumato a Pagani, tra il 12 e il 13 agosto dello stesso anno, nel 2016. Anche il corpo di Nikolova Temenuzhka fu ritrovato in una zona rurale, in stato di decomposizione. La condanna decisa in primo e secondo grado fu di 20 anni di reclusione, poi confermata in Cassazione.

Il prossimo 18 settembre le parti discuteranno la richiesta di rinvio a giudizio della procura, con la difesa a valutare la scelta del rito a seconda di una serie di accertamenti e consulenze prodotte a favore del proprio assistito.