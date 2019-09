Il Vico Equense va in bianco

Pari e patta con il Grotta nella prima di campionato

Pari e patta tra Vico Equense e Grotta nella prima di campionato a Massaquano (porte chiuse). Risultato giusto e sfida equilibrata. Spano ha dovuto fare a meno inizialmente di Arenella, partito in panchina, ed ha scelto l’esordiente Esposito a fianco di Caiazza in difesa. In avanti spazio a Russo, in linea con Varriale e Schettino. Ritmo piacevole in avvio e tanta qualità nelle giocate da ambo le parti anche se le emozioni sono state poche. Prima occasione firmata Grotta al 24’ su errore di Esposito in area ma la conclusione di Volzone viene contrata in corner da Caiazza in intervento disperato. Dieci minuti dopo pericoloso Russolillo con il destro da buona posizione, palla a lato. Nessuna parata dei due portieri comunque nei primi 45’.

BRAVO MUNAO

Ripresa con il Grotta sempre propositivo ma Vico più vivace grazie ai cambi e vicino a gol con Esposito di testa al 16’ e con Varriale al 24’ su assist di Alfano, parata sicura di Romano. Al 43’ Munao salva il Vico con una parata in tuffo su Cioffi per poi ripetersi al 49’ sigillando lo zero a zero.

CAMPIONATO ECCELLENZA 2019/20 – GIRONE B – 1^ GIORNATA

VICO EQUENSE-GROTTA 0-0

VICO EQUENSE: Munao, Savarese F., Correale (dal 16’ s.t. Gargiulo A.), Coppola (dal 20’ s.t. Mottola), Esposito, Gargiulo L., Russo, Caiazza (dal 16’ s.t. Arenella), Varriale (dal 41’ s.t. Carnicelli), Alfano, Schettino (dal 19’ p.t. Staiano). (Savarese G., Imperato S., Imperato V., Oliva). All.: Spano

GROTTA: Romano, Russo, Fiorillo, Atzeo, Ucci (dal 27’ s.t. Maravolo), Conti, Russolillo, Borgia, Volzone (dal 38’ s.t. Cioffi), Petrone, Fusco. (Pennacchio, Annese, Pignone, Lepore, Cogliano, Baviello)

Arbitro: De Cicco di Nola (Vano-Vitiello)

Note: si è giocato a porte chiuse in attesa dell’agibilità del Massaquano. Ammoniti: Caiazza, Alfano (V), Arzeo, Borgia, Volzone (G). Recuperi: 1’ p.t., 4’ s.t.

Fonte A.S.D Vico Equense 1958