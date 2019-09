Vico Equense. Un’altra giovane vita, portata via dalla strada. Ciao Arturo!

Questa estate sembra non voglia finire mai. Anche tu caro Arturo, ai tuoi soli 23 anni te ne sei andato, in una calda giornata di fine estate. La strada la conoscevi a memoria, era quella per ritornare a casa. Stavi tra Arola e Preazzano, quando hai purtroppo perso il controllo, da quelle buche e fosse che a volte è difficile evitare, dove in corso erano presenti lavori di metanizzazione e fibra ottica con il restringimento della carreggiata. È troppo forte e sofferente salutarti per sempre e dirti addio. È straziante per noi e sicuramente per la famiglia Aiello. Ma siamo obbligati a farlo… siamo sicuri che con la tua moto ti divertirai e farai parte di quella schiera degli angeli. Vegliaci e prega per noi. Ciao Arturo, ci mancherai!