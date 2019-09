Vico Equense, tornano a casa i ragazzi feriti sulla Basentana

Tornano a casa i quattro ragazzi di Vico Equense, rimasti feriti poco più di dieci giorni fa mentre percorrevano la SS 407 Basentana, mentre erano diretti in Puglia vacanze estive. I ragazzi a bordo di una Lancia Musa erano in provincia di Matera quando, per motivi al vaglio delle forze dell’ordine, sono sbattuti nel guardrail tranciandolo a metà. I ragazzi furono trasportati all’ospedale San Carlo di Potenza in condizioni gravi, ma dopo alcuni giorni c’è stato un miglioramento delle loro condizioni di salute. Nell’incidente ad avere la peggio è stata la coppia che era seduta ai sediolini anteriori, che ha riportato lesioni alla braccia e vari traumi. Oggi sono tutti tornati a casa.