Un gradito ed atteso ritorno. Era da troppo tempo che questa Festa non era più stata celebrata, dalla morte di Fra Cosimo e dell’ultimo frate del Convento, Fra Nunzio. Per festeggiare di nuovo insieme dobbiamo ringraziare un nutrito gruppo, che ha istituito il Comitato Amici di San Francesco, che si è occupata di ricreare la storica Festa del santo serafico, San Francesco D’Assisi, il 4 ottobre, dopo l’Ultima celebrazione che è avvenuta più di 15 anni fa. Una festa per ricordare anche la tanto amata figura di Fra Cosimo, che è rimasta nel cuore dei Vicani e che manca a tutti: tra l’altro era reputato quasi un santo.

Lo Scopo del Comitato, in primis, è quello di Ristrutturare il Campanile della storica chiesa conventuale di Santa Maria a Chieia con i fondi raccolti. Inoltre il Comitato vorrebbe regalare una Nuova targa alla Fontana del belvedere di San Francesco, estirpata dai vandali tempo fa, in onore del benefettore Enrico Di Palma o’ merican, che l’ha donata.

Sarà una festa molto bella, con uno spettacolo pirotecnico, bancarelle e saremo accompagnati anche da una band che tra l’altro farà una tappa a Vico centro, su consiglio del sindaco, ovviamente il tutto è finanziato dal comitato.

Il Comitato “Amici di San Francesco“ quindi è lieto di presentare il ritorno della Storica Festa di San Francesco a Vico Equense, dedicata al Santo Protettore d’Italia. Oltre al Programma religioso che riguarderà ovviamente le celebrazioni eucaristiche, presso il convento verrà istituita una piacevole cerimonia accompagnata da Spettacoli pirotecnici dedicati al Nostro Santo, Chioschi ed un intrattenimento Musicale. A coronare la Festa verrà Regalata una nuova targa in onore del celebre Benefattore Enrico (molto amico di Fra Cosimo e ristoratore da tanti anni, morto a 66 per un infarto) che donò la magnifica Fontana posta sul belvedere. I soldi ricavati dalla beneficenza, verranno devoluti dal comitato per la ristrutturazione del Campanile.

Il programma completo nelle foto allegate.