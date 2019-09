Vico Equense. Scivola sui liquami. Incredibile incidente col ciclomotore in Via Filangieri come postato da Gigione Maresca che ha ripreso

di CUOMO SIMONA

Buongiorno la sottoscritta Cuomo Simona vuole denunciare una situazione inaccettabile che si è verificata ieri sera a Vico Equense in via Filangieri in prossimità dell’Hotel Mary.

Io e il mio amico Ferraro Giuseppe stavamo ritornando a casa con il mio motorino dopo una serata al ristorante. Nei pressi dell’Hotel Mary ci ritroviamo improvvisamente a terra e ci rendiamo conto di essere caduti. Il fatto increscioso è che la caduta si è verificata a causa del liquame e delle feci che sono fuoriuscite dal tombino della zona,il cui straripamento è dovuto a soli 20 minuti di pioggia. Ci siamo ritrovati sommersi dagli escrementi e la puzza che abbiamo avuto addosso per tutta la serata passata al pronto soccorso era indicibile. Non è possibile che per una prima pioggia possano verificarsi questi disagi. Il mio motorino è sbandato perché non c’era più un’asfalto ma esso era diventato una melma sulla quale anche a piedi era difficoltoso camminare. Ci tengo a precisare che non stavamo correndo,anzi a causa di un inizio di pioggia stavamo andando fino troppo piano. Abbiamo chiamato vigili e carabinieri che sono arrivati sul posto e hanno,fino all’1 cercato di evitare altri incidenti. Mi ritrovo con diverse escoriazioni,giramenti di testa non dovuti ad una mia negligenza ma ad una scarsa attenzione da parte di chi avrebbe dovuto occuparsi di questo problema.

La redazione di Positanonews ha provato a contattare la compagnia dei carabinieri a Sorrento e la stazione a Vico Equense .

Sulla vicenda nel gruppo facebook della Grande Onda, social network usato anche dalla GORI, un intervento di Franco Negri

Mi spiace per l’accaduto, ma se vogliamo sparare cazzate ci sono! Non credo che all’improvviso stu cazz e tombino abbia straripato all’istante. Vedendo la foto era in overflow da almeno 30 minuti. Bene ! Segnalazioni zero … Si puo’ immaginare di avere una sentinella del gestore per ogni tombino? Se e’ possibile, non siamo capaci di fare questo lavoro. La verita’ e’ che ci piace che il problema diventa tale, solo per avere un minimo di visibilita’ su questo cazzo di Social con qualche foto. SENSO CIVICO? Uno sconosciuto per molti. Ripeto che sono rammaricato per quanto accaduto alla coppia. Passiamo dalla puzza di merda, che ho personalmente constatato, e che nulla riguarda il GESTORE, alle accuse gratuite. Io non posso che ringraziarvi. Da questo momento valutero’ ogni mio post pro penisola.! C’e’ un limite a tutto.