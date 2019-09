Vico Equense. Riapre l’isola ecologica in via Raspolo a Massaquano

Vico Equense. Riapre al pubblico l’isola ecologica di via Raspolo a Massaquano. Lo ha deciso il Sindaco di Vico Equense, Andrea Buonocore, che ha revocato l’ordinanza, emanata a fine giugno, con la quale ne sospendeva l’attività, per destinarla a sito di stoccaggio provvisorio. Un provvedimento eccezionale che ha garantito la raccolta della frazione umida, sia per le utenze domestiche che per quelle commerciali, evitando di ricorrere a scelte ben peggiori come il mancato ritiro.

“Mi scuso per il disagio e ringrazio i cittadini per la pazienza che hanno dimostrato” ha affermato il Sindaco Andrea Buonocore, che ha preso atto, dopo aver fatto il punto con i responsabili del settore ecologia e del centro di raccolta comunale, in gestione alla SARIM, circa la normalizzazione delle attività di conferimento della frazione organica, grazie alla riapertura di alcuni impianti di stoccaggio.

Il sindaco, infine, fa leva sul senso civico dei cittadini, commercianti e imprenditori, poiché questa difficile fase sotto il punto di vista ambientale non è ancora del tutto superata.

“Una corretta differenziazione (plastica, vetro, organico, etc.) – prosegue il sindaco di Vico Equense – è di fondamentale importanza al fine di ridurre la mole di rifiuti indifferenziati da conferire negli impianti che, ad oggi, lavorano a regime ridotto”.