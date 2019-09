Vico Equense. Revocato il divieto temporaneo di balneazione

Revocato il divieto temporaneo di balneazione nelle acque costiere tra Seiano e Santa Maria del Toro emesso lo scorso 6 settembre. I riscontri dell’Arpac il 3 settembre rilevarono valori superiori alla norma per i batteri fecali. 6 giorni dopo furono predisposte le controanalisi, decisamente più rassicuranti, dato che i valori dell’escherichia coli erano già scesi sotto la soglia massima, mentre per gli enterococchi intestinali permanevano i problemi. L’esito del monitoraggio effettuato lo scorso 20 settembre, invece, ha di fatto chiuso in maniera positiva l’intera vicenda, dato che i valori dei batteri sono precipitati decisamente al di sotto la soglia massima consentita.

