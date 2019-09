Vico Equense: regata vela Latina “Le Pleiadi”

Il tratto di mare antistante la costa di Vico Equense è stato campo di regata per imbarcazioni armate a Vela Latina organizzata, nel fine settimana del 31 agosto – 01 settembre, dalla Sezione LNI di Vico Equense regata giunta al suo VI* anno consecutivo. Hanno preso parte diversi equipaggi provenienti da tutta la Penisola Sorrentina, i primi classificati nella categoria gozzi l’imbarcazione “Marina di Vico” dei fratelli Manganaro, il “Castore” con i bravissimi ragazzi dell’Istituto Nautico di Piano di Sorrento e il DInghi dell’ing. E. de Pasquale.

L’andar per mare con questo tipo di imbarcazione è rimasto una passione per pochi per la difficoltà del condurla e per il costante lavoro che richiedono le imbarcazioni in legno. La LNI di Vico Equense con passione ed impegno cerca di mantenere sempre viva questa antica tradizione del vivere il mare.

Giuseppe Vanacore

Presidente LNI Vico Equense