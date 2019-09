Vico Equense come Sorrento, box auto ovunque . Prevista la costruzione da parte di un privato di box interrati a Santa Maria del Toro, poco dietro il campanile del santuario, in un terreno che attualmente ospita un uliveto. Zona di interesse paesaggistico, previsto su una piccola stradina storica da passeggio. Per arrivarci bisogna fare due piccole rampette difficili e pericolose vicino al campanile. L’ennesimo garage interrato, in una penisola sorrentina che sempre di più assume i connotati, come denunciò già alcuni anni fa il Wwf, di Boxlandia. In città e nel centro cittadino, peraltro, sono stati già costruiti numerosi box ed altri sono in via di costruzione, sotto agrumeti ed uliveti i quali, nella gran parte dei casi, non sono stati mai più ripristinati, contrariamente a quanto prevede la legge. Dal centro di Vico alle frazioni collinari, in particolare a Bonea, sono sorti centinaia e centinaia di garage. Molti di essi tuttora invenduti, circostanza che peraltro non ha frenato chi investe i suoi soldi in questo tipo di realizzazioni. Il progetto relativo al parcheggio interrato a Santa Maria del Toro è stato già portato una volta in commissione edilizia integrata ed è tornato al mittente per chiarimenti ed integrazioni. È stato ripresentato e pare sia stato anche accettato.