Vico Equense, preso Carmine Sannino dal Sorrento

Nuovo acquisto per il Vico Equense che va a puntellare una rosa falcidiata da infortuni. Arriva dal Sorrento il centrocampista classe 2001 Carmine Sannino, una bella scommessa su cui la squadra vicana ha deciso di puntare.

Il giovane Sannino sarebbe già disponibile, vedremo se farà parte della rosa dei convocati in vista della trasferta di Angri contro l’Alfaterna. Chissà magari l’allenatore Spano potrebbe persino dargli una maglia da titolare considerando le tante assenze e alcuni giocatori da valutare soltanto nel corso dell’allenamento di rifinitura.

Sicuramente questa potrebbe essere una grossa opportunità per Sannino per emergere e farsi subito notare. In bocca al lupo al giovane centrocampista, con l’augurio che sia una stagione ricca di soddisfazioni.