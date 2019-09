Vico equense e Positano piangono Arturo Aiello, oggi avrebbe compiuto 24 anni. Ancora sotto choc la cittadina della Penisola sorrentina e della Costiera amalfitana, dove per lutto il Rada ha chiuso ieri sera e oggi è stata annullata la festa del San Vito Positano . Troppi morti quest’anno fra Costa d’ Amalfi e Sorrento . Tanto dolore anche sul social network facebook ieri sul suo profilo, fra i commenti questo di Anna

“A volte si da la colpa al destino perché non ci riusciamo a dare una spiegazione, a volte succedono delle coincidenze che ti fanno gelare il sangue nelle vene, domani avresti festeggiato i tuoi 24 anni, e invece la vita ti ha portato via in un secondo senza neppure darti il tempo di metabolizzare cosa ti stesse accadendo.

Pretendiamo di avere strade più sicure, io stessa ho avuto vari incidenti per colpa del manto stradale, ma allo stesso tempo dobbiamo cercare di essere più prudenti perché è un attimo che qui non ci sei più.

Vorrei non piangere mai più ragazzi che se ne vanno in questo modo.

Avró sempre un bel ricordo di te 🏓❤️

Riposa in pace Arturo.”