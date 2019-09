Vico Equense – Positano. Chiusa momentaneamente la S.S. 163 in ambe direzioni. Si provvede a spegnere l’incendio a Tordigliano

In questo momento la strada per Tordigliano è momentaneamente chiusa per permettere alle autorità di spegnere il fuoco. Non si passa ne in direzione Positano – Amalfi, ne in direzione Piano di Sorrento – Colli.

Tecnicamente non si potrebbe già passare, nonostante tutti lo facciano, in quanto l’anas, dalla scorsa settimana, non ha ancora aperto ufficialmente la tratta.

Sembra un complotto per impedire in tutto e per tutto la viabilità in Costiera Amalfitana.

Ancora una volta il sentiero di Tordigliano brucia. A pagare le conseguenze di piromani senza cervello sono sempre la fauna e i poveri abitati costretti ancora una volta a rimanere chiusi nelle proprie case o dover proseguire via mare o per Agerola.

Siamo sul posto e vi aggiorneremo in tempo reale sulla riapertura.