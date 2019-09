Vico Equense, persiste il problema infortuni. Diversi “under” in squadra per la trasferta di Castel San Giorgio

Non riuscire a svuotare l’infermeria: è questo il problema che affligge il Vico Equense a poche ore dal match in casa del Castel San Giorgio di Ciro De Cesare. In casa azzurri-oro però si fa ugualmente festa perché capitan Savarese e Gerardo Alfano hanno compiuto gli anni proprio in questi giorni. Entrambi stanno trascinando il gruppo verso questa impegnativa trasferta provando a tenere alta l’intensità negli allenamenti, ai quali non può ancora prendere parte Ciro Coppola (2001) che sta aspettando di guarire dalla frattura al naso rimediata all’esordio stagionale con il Sant’Agnello.

Per fortuna il parco “Under” si è già dimostrato di buon livello ed in grado di sopperire all’assenza del centrocampista vicano con i vari Oliva, Mottola, Russo e Sannino che si sono ben disimpegnati. A proposito di giovani, sabato non sarà della partita Celentano (2000) che ha un fastidio all’ adduttore sinistro mentre sta svolgendo lavoro differenziato De Julio (2001), reduce da una distorsione al ginocchio sinistro. Ai box anche Schettino, per un problema al flessore della coscia e Caiazza, squalificato, mentre sarà tra i convocati Raganati.