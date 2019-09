Vico Equense. Peggiorano le condizioni di viabilità nell’apertura della nuova galleria di Santa Maria di Pozzano

L’apertura della nuova galleria Santa Maria di Pozzano ha peggiorato le condizioni di vivibilità e viabilità a Vico Equense. Anche in termini di inquinamento acustico e ambientale. Ecco perchè si deve valutare l’ipotesi di avviare un azione legale nei confronti dell’Anas per < >. Lo affermano nove consiglieri comunali di maggioranza che hanno presentato un ordine del giorno che verrà discusso nel corso della seduta del civico consesso in programma lunedì prossimo. Si tratta di un atto durissimo, forte, destinato a far discutere. In una nota pubblicata dal Comune, si evidenzia che << da quando è stato aperto il tunnel, si è avuto un incremento, fino a livelli d’insostenibilità, del traffico all’interno della città di Vico Equense. In effetti, non è la prima volta che la questione riguardante la galleria finisce sotto la luce dei riflettori, in consiglio comunale. Ora il consiglio comunale potrebbe invitarlo a essere ancora più stringente.