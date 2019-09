Questa mattina, alle ore 9.00, alla marina di Seiano, l’evento di “Un sorriso tra le onde” è giunto ormai alla quarta edizione. Questa splendida iniziativa proviene dall’ Associazione Diportisti Equani, in collaborazione con il Comune di Vico Equense, e con la supervisione del comandante della Capitaneria di Porto Guardia Costiera di Castellammare di Stabia. L’evento aveva lo scopo di regalare felicità a chi non sorrideva da tempo. A giudicare dai sorrisi stampati sul volto di questi passeggeri speciali, si può dire che si è riusciti nell’intento. Positanonews ha seguito in diretta con la collaborazione di Sara Ciocio e Viviana Vanacore questo emozionante progetto messo in atto dal nostro territorio. Un territorio arricchito ulteriormente da questa settimana in cui portiamo in alto la bandiera arcobaleno contro l’odio, a favore della diversità e dell’amore. Sempre più vicino Sabato 14 settembre, dove avremo molte iniziative sociali, non solo in vista del Pride di Sorrento, ma anche con l’attività di snorkeling a Punta Campanella, dove anche i diversamente abili si cimenteranno in questa avventura.

