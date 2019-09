Vico Equense e Meta segretario comunale unico. Oggi l’insediamento di Deborah De Riso

Accordo fatto. I due comuni della Penisola Sorrentina, Vico Equense e Meta, hanno ufficialmente il segretario comunale “in comune” in tutti i sensi.

Tralasciando i giochi di parole, questa mattina a Deborah De Riso, si è ufficialmente insediata al Comune di Vico Equense dov’è stata accolta con calore dal sindaco Andrea Buonocore ed il vice sindaco Franco Lombardi. Il funzionario incontrerà nei prossimi giorni i responsabili di settore per avviare un percorso di collaborazione finalizzato ad una sempre maggiore efficienza dell’Ente.

“Alla dottoressa De Riso – commenta il sindaco Buonocore – vanno gli auguri di buon lavoro, nella ferma convinzione che la sua professionalità sarà un importante supporto per l’azione amministrativa”. Il servizio di segreteria comunale sarà gestito in forma associata con il vicino Comune di Meta. Dopo diversi incontri, infatti, tra il sindaco di Vico Equense Andrea Buonocore e l’amministrazione guidata da Giuseppe Tito, si è concordato sull’opportunità di realizzare un accordo per lo svolgimento del servizio di segreteria comunale, al fine di favorire un sinergico impiego delle risorse pubbliche di entrambi i Municipi, impiegando un solo segretario.