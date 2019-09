Vico Equense. Maurizio Cinque: “Siamo al terzo assessore donna che “salta”

Siamo al terzo assessore donna che “salta” in tre anni e mezzo di amministrazione.

E’ qualcosa di incredibile a pensarci bene ,un record negativo serio e mortificante per la città di Vico Equense.

A cui vanno sommate le frasi “sessiste” del Sindaco di marzo e la “tirata d’orecchio” del Prefetto di Napoli sulle “quote rosa” di aprile scorso.

Così come è incomprensibile che il Sindaco non assegni con proprio Decreto le deleghe ,quindi i compiti specifici, ai propri assessori, che comunque stanno percependo uno stipendio.

Siamo sempre più convinti che Vico Equense meriti qualcosa di diverso !