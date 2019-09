Vico Equense. Massimo Trignano lascia VICOINVOLGIAMO, la lista civica di maggioranza consiliare

Arriva sempre il momento in cui devi fare una scelta…

Con rammarico, ho deciso di lasciare il gruppo di maggioranza consiliare “Vicoinvolgiamo”, di cui ormai da qualche tempo non sono e non mi sento più parte integrante e non ne condivido le scelte.

Ho intrapreso la mia avventura politica in questa maggioranza perché credevo in questo gruppo e soprattutto perché avevo cominciato a lavorare con Benedetto Migliaccio nella sua cabina di regia e pensavo fosse importante dare una sorta di continuità a tante cose iniziate con lui. Oggi quei progetti sono stati delusi, cestinati, accantonati e le mie aspettative si sono trasformate in amarezza e con il tempo quelle persone, di diversa estrazione politica, alcuni anche vicini alla mia, le ho cominciate a sentire estranee e distanti. Ho provato a fare da argine alle tante cose che vedevo svolte in modo spesso approssimativo e superficiale, ho provato a portare la mia esperienza politica a servizio di tutti. Inutile dirvi che le risposte a tutto ciò sono stati attacchi di ogni sorta alla mia persona ed al ruolo istituzionale che ricopro. Ho provato a rispondere con il sorriso, con la calma e la pacatezza che mi hanno sempre contraddistinto, riuscendoci il più delle volte. Oggi però dico BASTA, dopo aver atteso e sperato in un cambio di passo e di comportamenti che non è arrivato e credo che, a questo punto, non arriverà più, dopo gli ultimi ed ennesimi episodi, annuncio pubblicamente le mie distanze da questa maggioranza. Valuterò di volta in volta come votare in Consiglio, senza alcun vincolo di mandato e/o appartenenza politica. Voterò a favore solo i provvedimenti che riterrò giusti e opportuni nell’interesse della nostra Città.