Vico Equense. Longobardi: funivia Faito, promessa mantenuta. Boom di accessi.

Il Consigliere regionale della Campania, Alfonso Longobardi, Vicepresidente della Commissione Bilancio, ha rilasciato la seguente dichiarazione: «Come abbiamo sempre sostenuto le iniziative di rilancio e valorizzazione del territorio non si improvvisano, ma si programmano. Non abbiamo bisogno di spot ma di azioni strutturali, come dimostra l’investimento sulla funivia del Faito che in Regione Campania ho contribuito a far riattivare.

La notizia di queste ore, dell’ennesimo record positivo di accessi all’impianto di risalita del Faito, rappresenta un momento di orgoglio e grande soddisfazione. Il 27% di incremento, rispetto ai dato dello scorso anno, con un mese di agosto che ha registrato 80.748 viaggiatori, è un primato di cui andare fieri. Gli impegni assunti pubblicamente con i cittadini sono stati sistematicamente mantenuti ed è per questo che possiamo con fiducia guardare al futuro per nuove ed importanti azioni da attuare a sostegno della nostra meravigliosa terra.

Come ho sempre detto la mobilità sostenibile è fondamentale per attrarre turisti e visitatori e consentire anche ai Cittadini residenti nella nostra amata Campania di scoprire le meraviglie naturalistiche ed ambientali. Monte Faito costituisce una risorsa straordinaria e dopo le difficoltà degli anni scorsi che sono ormai alle spalle, stiamo lavorando, giorno dopo giorno, per rendere i suoi luoghi ancor più visitabili ed accoglienti. In futuro molte altre azioni andranno messe in atto e dovranno riguardare anche gli altri territori, così da assicurare sviluppo sano e duraturo in tutta la nostra regione».