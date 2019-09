Vico Equense. Un sogno che sta per andare in frantumi. Se il sindaco Francesco De Gennaro, che tanto ha fatto per avere l’Istituto Alberghiero a Vico, prima come succursale dell’Istituto Cavalcanti di Napoli e poi in completa autonomia, sapesse che la scuola rischierebbe di scomparire dalla sua città, si rivolterebbe dalla tomba dove ormai riposa da molti anni. Eh sì, l’Istituto rischia di perdere due sedi.

Attualmente, come ben sapete, la scuola superiore è alloggiata in tre strutture. La sede centrale occupa un convento settecentesco dei Carmelitani in località S. Maria del Toro, sulla sommità della collina omonima, a picco sulla spiaggia di Vico Equense, con ampia veduta sul Golfo. L’altra sede nel quartiere Vescovado, anch’essa settecentesca, è ubicata in Via Monsignor Natale, nel centro storico del paese, di proprietà dell’Arcidiocesi. La terza sede, invece, la Ganimede, sita in Via Raffaele Bosco, è stata inaugurata il 10 settembre 2011 ed attualmente ospita due classi terze, le classi quarte e quinte dell’Istituto ed è di dubbia proprietà.

Due di queste sedi rischiano la chiusura per la scadenza dei rispettivi contratti di locazione: la sede Centrale di Santa Maria del Toro e la Sede Succursale del Vescovado. Per questo l’ente che gestisce le strutture delle scuole secondarie di secondo grado, l’attuale Città Metropolitana di Napoli (l’ex Provincia), ha indetto con atto dovuto due bandi con cui cerca due edifici con molte caratteristiche, edifici che francamente non sono presenti in città.

La scuola tra l’altro risponde ad un’esigenza fortemente avvertita nella penisola sorrentina: la possibilità di formare personale qualificato per il settore turistico-alberghiero che è alla base dell’economia locale e nello stesso tempo di quella regionale e nazionale. Venne istituita nel 1959 come sede staccata dell’Istituto professionale alberghiero di stato “Ippolito Cavalcanti” di Napoli e fu ospitata in Via Mons. Natale nei locali dell’ex seminario Sozi Carafa. Dal 1974 la scuola registrò un progressivo incremento del numero delle iscrizioni con la conseguente necessità di una sede più idonea e capiente, che fu dapprima individuata nell’ex Hotel Cristallo dove rimase fino al 23 Novembre 1980. A seguito del sisma, l’Istituto Alberghiero dovette rinunciare allo stabile dell’Hotel Cristallo, adibito a sede dell’ospedale generale di zona crollato per effetto del terremoto e fu trasferito nell’attuale sede di Santa Maria del Toro. A questa sede principale, dato l’incremento delle iscrizioni, sono state successivamente aggiunte due sedi succursali, prima nei locali dell’Istituto SS. Trinità e Paradiso (attualmente l’ente in contenzioso con la scuola privata) e poi in via Raffaele Bosco. È la scuola più grande della Penisola Sorrentina. Ha una popolazione studentesca il doppio degli altri istituti. Gli studenti non solo provengono dalla Penisola ma anche dall’area vesuviana. Negli anni questa scuola ha avuto una nomea incredibile, tanto che da qui sono usciti chef importanti e famosi, come Antonino Cannavacciulo e Gennaro Esposito.

Purtroppo se la città non fa nulla per trovare una soluzione, perderemo l’ennesima scuola persa già negli anni (come ricordare anche le magistrali e i licei alla SS. Trinità). È colpa anche nostra, dei Vicani, se la scuola scomparirà da Vico Equense e diventerà parte di un altro paese. Dobbiamo tutti fare qualcosa, dare un contributo, dire il nostro forte NO alla scomparsa del De Gennaro, grandissima e bellissima scuola.