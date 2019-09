Vico Equense, l’assessore Paola di Gennaro rassegna le sue dimissioni

E’ arrivata la notizia ufficiale che la nostra redazione aveva anticipato a fine agosto. L’assessore comunale di Vico Equense Paola di Gennaro ha rassegnato le proprie dimissioni dalla Giunta guidata dal Sindaco Andrea Buonocore.

Di Gennaro ha inviato una lettera al primo cittadino di Vico Equense spiegando i motivi della decisione:

“Ho cercato di soddisfare le esigenze relative alla nomina di assessore ma, purtroppo -si legge- dopo pochissimo tempo, ho verificato che, nonostante l’impegno nell’ organizzarmi con la mia professione di avvocato e quella di madre e moglie, ad oggi il tempo necessario a svolgere le mie funzioni di assessore sono minori rispetto a quelle che dovrebbero essere dedicate e che la città chiede e merita.

Devo rendere merito – aggiunge la di Gennaro – alla sua persona nonché agli altri assessori e tutti i consiglieri della pazienza dimostratami nel cercare in tutti i modi di aiutarmi a eseguire il mio dovere, ma anche a causa di motivi di salute e impossibilità a conciliare la mia attività professionale, al fine di mantenere vivo il rispetto che ho verso tutti i miei concittadini e verso me stessa e i miei principi oggi arrivo a produrre le mie dimissioni.”

Come vi rivelammo a fine agosto, il sindaco Buonocore ha già cominciato ad accendere i riflettori sulle mosse da effettuare per rimpiazzare la di Gennaro. Come detto, serve indicare una nuova quota rosa. Già durante l’estate il primo cittadino ha fatto un punto della situazione con la propria maggioranza. Stando alle indiscrezioni trapelate con insistenza da ambienti vicini alla giunta, pare che anche stavolta Buonocore intenda scommettere – qualora dovesse essere confermata la volontà da parte di di Gennaro di uscire di scena – su un assessore esterno. Un vero e proprio “tecnico” con il placet del gruppo consiliare della civica di VICOinvolgiAMO. Vi terremo aggiornati.