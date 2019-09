Vico Equense: IV edizione “un sorriso tra le onde”

“Un Sorriso tra le Onde” è giunto alla IV edizione, un giro in barca alla scoperta delle meraviglie della Penisola Sorrentina, l’evento è promosso dall’Associazione Diportisti Equani presieduta da Francesco Savarese col patrocinio del Comune di Vico Equense.

L’iniziativa come negli anni precedenti intende regalare un sorriso a coloro che con coraggio, forza e determinazione affrontano le innumerevoli difficoltà di ogni giorno.

L’evento si svolgerà Giovedì 12 Settembre 2019 e vede protagonisti i ragazzi diversamente abili del Centro Diurno “Un cielo in una stanza” in via Madonelle a Vico Equense.

Alle ore 9 i giovani accompagnati dai tutor si imbarcheranno al porticciolo della marina di Seiano, la navigazione sarà lungo tutta la costa fino al Capo di Sorrento. Al rientro della gita via mare, ai giovani disabili sarà offerto il pranzo.